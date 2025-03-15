'Ждем уважения': новый премьер Канады ответил на заявления Трампа и Рубио о 'выгоде' стать 51-м штатом США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что лучше бы было, если бы страна "стала самым большим штатом Америки". Он поставил точку в этом вопросе, заверив, что Канада "никогда не будет частью США".

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С таким заявлением Карни выступил после того, как принял присягу 24-го премьер-министра страны. Он сказал, что сама идея о том, что Канада может стать 51-м штатом США является "сумасшедшей", передает The Guardian.

"Мы никогда, ни в одной форме не будем частью США. Мы принципиально другая страна", – сказал новый глава правительства.

Канада "ждет уважения" от США, добавил он, а также выразил надежду, что его правительство сможет найти способы "работать вместе" с администрацией Трампа.

Отвечая на вопрос журналистов о заявлениях госсекретаря США Марко Рубио о том, что "с экономической точки зрения Канаде было бы лучше быть 51-м штатом США", Карни ответил, что это "глупо".

"Это безумие. Это все, что можно сказать", – считает премьер Канады.

14 марта Марк Карни официально принес присягу и стал новым премьер-министром Канады, заменив на этом посту Джастина Трюдо. Церемония прошла в резиденции генерал-губернатора в Оттаве. Вместе с Карни присягнули на верность Канаде 23 члена его кабинета.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Карни и призвал две страны углубить свои связи. "Я благодарен Канаде за ее непреклонную поддержку в сдерживании военной агрессии России. Я с нетерпением жду углубления сотрудничества между нашими государствами", – написал Зеленский в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп снова пригрозил Канаде. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

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