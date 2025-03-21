'Канада никогда не поцелует кольцо того гангстера': канадский депутат призвал бойкотировать США. Видео

Известный канадский законодатель Чарли Ангус продолжает призывать к бойкоту американских продуктов и поездок в Америку. Многолетний депутат от Онтарио заявил, что не будет баллотироваться на следующих федеральных выборах, но будет продолжать кампанию, чтобы сплотить общественность против торговой войны, которую ведут США по отношению к Канаде.

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В частности, Чарли Ангус предупредил, что согласно новой иммиграционной политике Америки канадцы, как и кто угодно, рискуют быть депортированными в печально известную тюрьму в Сальвадоре. Однако "Канада никогда не поцелует кольцо того гангстера", добавил законодатель, очевидно, имея в виду Дональда Трампа.

Подразумевается факт, что по приказу администрации американского президента США депортировали 238 граждан Венесуэлы в центр изоляции террористов в Сальвадоре. Указанная тюрьма печально известна своей переполненностью и жесткими пытками заключенных.

"Мы знаем, что если (Трампу) это сойдет с рук, нет никаких причин, чтобы канадца, или немца, или кого-то из Великобритании не забрали и не депортировали в какой-то концлагерь Сальвадора", – сказал Ангус.

Он объяснил: то, что происходит в Соединенных Штатах, "является полным отказом от верховенства права".

"Канада является страной верховенства права, Канада является страной демократии. Канада должна стоять твердо в это время. Я призываю людей не ездить в Соединенные Штаты, и продолжать бойкот, оставаться сильными, потому что Канада никогда не поцелует перстень того гангстера", – заявил законодатель.

Чарльз Джозеф Ангус – очень известный и влиятельный канадский политик, хотя его популярность и имеет не политические корни. В первую очередь он канадский писатель, журналист, телеведущий и музыкант.

За пределами Канады законодатель, прежде всего, известен как основатель панк-рок-группы L'Étranger, основной тематикой которой была социальная справедливость и политическая сатира. Также Ангус является соучредителем альтернативной фолк-группы Grievous Angels. Даже после избрания в парламент Ангус продолжает выступать с группой (ее последний альбом вышел в 2021 году).

Также Чарльз Ангус является автором восьми опубликованных книг.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп снова пригрозил Канаде. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

Трамп с начала марта ведет торговую войну против Канады, потому что хочет видеть эту страну американским штатом, но не имеет поддержки среди канадцев.

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