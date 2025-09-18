'Продолжаются организационные шаги': в ОП сказали, когда заработает Спецтрибунал для преступлений России против Украины

Специальный трибунал по преступлениям России против Украины может начать работу в 2027 году. Сейчас продолжаются организационные шаги, однако из-за масштабности задач процесс может занять несколько лет.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время премьеры документального фильма "Именем твоим: правосудие в условиях войны". Она напомнила, что Украина уже подписала и ратифицировала соглашение с Советом Европы, которое открывает путь к созданию этого органа.

В ОП рассказали о запуске Спецтрибунала против России

"Напомню, что Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании трибунала в июне, а ратифицировала в июле. Это соглашение мы уже передали Совету Европы. Сейчас продолжаются организационные шаги по созданию трибунала. Наши временные ожидания, конечно, оптимистично нам хотелось бы чтобы уже в следующем году этот трибунал заработал, но очень много еще есть вызовов, которые нужно решить. Поэтому, скажем, реалистично, что сам трибунал заработает в 2027 году", – отметила Мудрая.

По словам представительницы ОП, Нидерланды согласились разместить у себя трибунал, а именно в Гааге, столице правосудия. Важной частью восстановления справедливости должна стать компенсация ущерба, который нанесла Россия своей агрессией.

"Когда мы говорим о привлечении к ответственности военного политического руководства за преступление агрессии – это преступление, совершенное против государства, против основ международного права. Когда мы говорим о вреде, убытках, потерях – мы говорим о людях, о правах людей. Поэтому очень важно, чтобы этот элемент справедливости тоже был имплементирован и работал", – сказала она.

Никто не дает гарантий, что Россия компенсирует убытки

Мудрая признала, что ни один из судов, международных или национальных, не может гарантировать возмещение убытков Россией, причиненных во время войны. В то же время Украина вместе с партнерами инициировала создание международного компенсационного механизма, а в этом направлении есть продвижение.

"Недавно в Гааге был завершающий этап переговоров по конвенции Совета Европы о создании компенсационной комиссии, которая должна рассматривать заявления, которые подаются в Международный реестр убытков", – заявила она.

Презентация документальной ленты "Именем твоим: правосудие в условиях войны" состоялась в столичном кинотеатре "Жовтень". Фильм создан при поддержке проекта ЕС "Право-Justice" и рассказывает о работе судей в прифронтовых городах, которые, несмотря на угрозы, обеспечивают людям доступ к правосудию.

Что предшествовало

25 июня в Страсбурге президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Со стороны Европы документ подписал генсек Совета Европы Ален Берсе, с которым украинский президент перед этим провел встречу.

Зеленский заявил, что это соглашение и этот трибунал дают нам реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не имеют инструментов для этого.

15 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения. Специальный трибунал будет иметь полномочия выдвигать обвинения против высшего руководства РФ – в частности, президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Однако вынесение приговора и заочное осуждение возможны только после того, как они потеряют свои государственные должности.

Россия отреагировала на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. В Москве ожидаемо заявили, что не будут признавать юрисдикции этого Спецтрибунала.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственная дума РФ приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 "народных избранников" страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!