Госдума РФ денонсировала Европейскую конвенцию против пыток: предложение внес лично Путин

Государственная дума России приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 "народных избранников" страны-агрессора.

Видео дня

Проект закона о денонсации Европейской конвенции против пыток внес в Госдуму лично российский диктатор Владимир Путин. Причем в пояснении к законопроекту было указано, что РФ не имеет представителей в Европейском комитете, поэтому страна выходит из конвенции.

"Народным избранникам" предложение главаря Кремля объяснили несколько иначе.

"Где Совет Европы? Они все придумывают, со своей стороны реализуют провокации в отношении, в частности, и наших граждан, и участников "специальной военной операции", переворачивают это все с ног на голову. Поэтому давно надо было денонсировать это соглашение", – в частности, объяснил проект закона депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что России "еще есть от чего отказываться".

Официальная позиция страны-агрессора

В пояснении законопроекта отмечается, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете. Совет Европы заблокировал процесс избрания нового члена комитета от России из-за широкомасштабной агрессии РФ против Украины.

Российская сторона "считает такой подход дискриминационным", подчеркивается в документе.

Позиция Европы

В ЕК действительно, уже два года нет представителей страны-агрессора. Однако Европейская конвенция по правам человека также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Таким образом, Европейская конвенция о предотвращении пыток является открытой конвенцией, поэтому РФ должна продолжать придерживаться ее положений даже после исключения из Совета Европы.

Зачем это агрессорам

Европейская конвенция о предупреждении пыток не только запрещает пытки, но и вводит механизм их предупреждения. А для контроля создан Европейский комитет по предупреждению пыток. Его эксперты могут без предупреждения посещать тюрьмы, колонии, больницы и любые места лишения свободы.

Страны, подписавшие конвенцию, обязаны сотрудничать с указанным комитетом и устранять все выявленные нарушения.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году. С тех пор комитет регулярно посещал российские колонии и СИЗО, фиксируя пытки и жестокие условия.

Теперь Россия не обязана допускать международных инспекторов куда-либо, а жалобы заключенных в Европейский комитет по предотвращению пыток рассматриваться не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новое доказательство того, что пытки в России – не исключение, а перманентная практика. В частности, был продемонстрирован разговор российских военных, в котором командир отдает приказ пытать украинских пленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!