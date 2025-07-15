Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины: что это значит

Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Соответствующее решение поддержали 323 народных избранника.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Речь идет о соглашении, заключенном между Украиной и Советом Европы.

"Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По – 323", – указано в сообщении.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в Facebook раскрыла основные положения.

Перечень ключевых положений готового устава

Никаких привилегий для агрессоров

Специальный трибунал будет иметь полномочия выдвигать обвинения против высшего руководства РФ – в частности, президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Однако вынесение приговора и заочное осуждение возможны только после того, как они потеряют свои государственные должности.

Полностью международная юрисдикция

Трибунал будет действовать как полноценный международный орган, независимый и основанный на нормах международного права. Он будет работать от имени всего цивилизованного мира, а не отдельной страны или коалиции.

Четко определенное понятие агрессии

Основой для квалификации преступления агрессии будут служить нормы статьи 8 Римского статута МУС, а также положения резолюции 3314 Генассамблеи ООН относительно актов агрессивной войны.

Партнерство с МУС, а не конкуренция

Деятельность трибунала будет скоординирована с Международным уголовным судом. Если обвиняемого передадут под юрисдикцию МУС, разбирательство в трибунале будет временно приостановлено.

Возможность заочного рассмотрения

Документ предусматривает возможность рассмотрения дел без присутствия подозреваемых. Это открывает путь к заочному осуждению политического и военного руководства РФ, а также, при необходимости, представителей Беларуси или Северной Кореи.

Напомним, 1 июля Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального международного трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Этот шаг стал началом формального процесса запуска юридического механизма, который должен привлечь российское руководство к ответственности.

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