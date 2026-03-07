ОАЭ официально объявили состояние войны: президент раскрыл детали

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян 7 марта впервые заявил, что страна официально находится "в состоянии войны". Он также предупредил врага, что Эмираты – "это нелегкая добыча".

Заявление Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна прозвучало во время посещения пострадавших в результате последних ударов Ирана по ОАЭ. Страна состоят из семи Эмиратов, включая Дубаи, и "мы защитим всех жителей стран", цитирует Reuters президента страны.

"ОАЭ имеют толстую кожу и горькую плоть – мы не легкая добыча. Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи", – сказал он.

Отдельно президент ОАЭ выразил свою "глубокую благодарность" оборонному ведомству страны и всем силовым структурам, которые "эффективно и компетентно выполняют свой долг".

"Сила, которая защищает эту страну, – это не только сила оружия, но и сила институтов, дисциплина, дух ответственности и сильная воля, отличающие Объединенные Арабские Эмираты. Страна способна уверенно, спокойно и сильно противостоять вызовам", – отметил он.

Одновременно со словами Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна Минобороны ОАЭ заявило об успешном перехвате всех иранских дронов и ракет, которые сегодня Иран запустил по Эмиратам.

Война на Ближнем Востоке все сильнее нарушает глобальные цепи поставок. В мире не хватает около 18% мощностей авиаперевозок, и больше всего пока пострадали страны, непосредственно вовлеченные в конфликт. В ОАЭ уже заговорили о продолжении кризиса - запасов свежих продуктов там осталось примерно на 10 дней, утверждает генеральный директор логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль.

