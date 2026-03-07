Украина завоевала первое 'золото' Паралимпиады-2026

Украина завоевала первое "золото" на Паралимпийских играх-2026. Победу в спринте по парабиатлону в классе сидя одержал Тарас Радь.

Украинец продемонстрировал идеальную стрельбу и великолепную скорость, опередив двух сильных представителей Китая в борьбе за "золото".

Еще один украинский спортсмен, Василий Кравчук, занял четвертое место и остановился в шаге от подиума.

Для Радя это второе паралимпийское "золото" в карьере. Ранее он выиграл гонку на 12,5 км на Паралимпиаде-2018 в Пекине.

Для справки: Тарас Радь родился 20 ноября 1999 года в Тернопольской области. В 14 лет из-за осложнений после травмы ему ампутировали ногу ниже колена, однако уже в 2014 году он вернулся к занятиям спортом.

Радь выступает в лыжных гонках и биатлоне, является многократным чемпионом и призером Украины, а на Паралимпиаде-2018 также был знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Украину на соревнованиях представят 35 спортсменов: 25 участников и 10 спортсменов-гайдов.

Украинская команда получила 25 лицензий, что стало рекордом для национальной зимней паралимпийской сборной. На Играх атлеты выступят в парабиатлоне, паралыжных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

Как сообщал OBOZ.UA, во время церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026 в Италии зрители освистали делегацию России, которая прошла по арене со своим национальным флагом. Перед этим решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян к участию под собственным флагом вызвало бойкот церемонии со стороны нескольких стран, включая Украину.

