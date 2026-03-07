В части регионов Украины будут выключать свет: графики на 8 марта
Завтра, 8 марта, в некоторых регионах Украины будут применены почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему.
При этом графики подачи электроэнергии могут меняться в течение дня. Об этом сообщили в Укрэнерго.
В частности, отключения и ограничения будут действовать с 08:00 и до конца суток 8 марта. Населению советуют внимательно следить за графиками в своем регионе на официальных страницах облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться динамично.
Электроэнергию, когда она появляется по графику, рекомендуется использовать максимально экономно, чтобы избежать перегрузок и поддержать стабильность энергосистемы.
Для промышленных предприятий введены ограничения мощности, что помогает равномерно распределить имеющуюся энергию и минимизировать риск аварий.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, стоимость электроэнергии в Украине с 1 апреля не изменится. Население будет платить за каждый кВт*ч 4,32 грн (такой же тариф действовал и в марте). Повышение тарифов по состоянию на сейчас не рассматривается.
