'Вражеский демарш': в России сказали, признают ли Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины

Россия отреагировала на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, которое подписали президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. В Москве ожидаемо заявили, что не будут признавать юрисдикции этого Спецтрибунала.

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Об этом объявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее цитирует российская служба ВВС и пропагандистские СМИ.

По словам Захаровой, для России работа и решения Спецтрибунала, который будет расследовать военные преступления РФ против Украины "будут ничтожными". Она предостерегла третьи страны от присоединения к нему, заявив, что Москва будет оценивать это "как враждебный демарш".

"Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", – заявила спикер российского МИДа.

При этом Захарова набросилась на Совет Европы, который обвинила в "формировании квазиюридических механизмов, направленных против России".

Напомним, соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины президент Владимир Зеленский подписал в среду, 25 июня, в Страсбурге. Со стороны Европы документ подписал генсек Совета Европы Ален Берсе.

Зеленский назвал важным достижением то, что в уставе Спецтрибунала четко указано: ответственность за преступления будут нести глава государства, глава правительства и министр иностранных дел – без всякого упоминания о персональных иммунитетах. Таким образом они не избегут наказания даже после того, как уже не будут занимать свои должности.

Судить россиян и их сообщников, ответственных за преступление агрессии против Украины, будут в Гааге – городе справедливости и международного правосудия, отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины будет дополнять работу Международного уголовного суда (МУС). Создание его необходимо, поскольку пока не существует ни одного международного суда или трибунала, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины.

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