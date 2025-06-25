Украина и Совет Европы подписали историческое соглашение о Спецтрибунале для России
В среду, 25 июня, президент Владимир Зеленский в Страсбурге подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Это – важная институция для достижения справедливости.
Об этом сообщил нардеп, президент Комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко. Со стороны Европы документ подписал генсек Совета Европы Ален Берсе.
Зеленский заявил, что это соглашение и этот Трибунал дают нам реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не имеют инструментов для этого.
Он отметил, что каждый военный преступник должен знать, что правосудие в конце концов наступит.
"Впереди еще долгий путь, но политически мы уже сделали большой прогресс. Справедливость требует времени, но она должна наступить, я уверен... Мы должны четко показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны осуществить это вместе со всей Европой", – сказал президент.
Народный депутат Украины Мария Мезенцева, которая была членом Рабочей группы с самых первых дней, рассказала, почему это важно:
– Никаких иммунитетов. Чиновники РФ будут отвечать независимо от должностей.
– Четкое определение агрессии. Это международное преступление, а не политическое решение.
– Международный трибунал. Независимая структура, говорящая от имени Европы.
– Заочное осуждение. Приговоры возможны даже без присутствия обвиняемых.
– Без амнистий. Никакая "политическая целесообразность" не остановит правосудие.
– Защита жертв и свидетелей. Отдельное подразделение – для их безопасности и поддержки.
– Гендерная сбалансированность. Правосудие как институциональная инклюзия.
– Реальное наказание. До 30 лет или пожизненное заключение.
– Компенсации. Конфискованные активы – на возмещение Украине.
– Прецедент для мира. Агрессия названа своим именем, право работает.
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