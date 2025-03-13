Признание оккупированных территорий российскими не обсуждали: в ОП рассказали подробности переговоров в Джидде

В ходе переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта вопрос территориальных уступок России со стороны Украины не обсуждался. В то же время украинцы проинформировали американцев, что наше государство никогда не признает оккупацию Россией украинских городов.

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Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Александр Бевз в эфире Радио Свобода. По словам чиновника, делегации говорили о том, как менялся вопрос территорий с 2014 года, когда началась российская агрессия.

"Мы рассмотрели все изменения в территориальном статусе, которые происходили, фактически начиная с того времени. Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, затем соответствующие изменения, которые произошли после полномасштабного вторжения. И мне кажется, цель разговора о территории вообще не была о том, кто чем будет жертвовать. Я понимаю, что есть определенный скепсис у общества, но постановки вопроса, что "это поменяете на это, а вот это отдайте, признайте" – не было", – заявил Бевз.

Он заверил, что не было разговора о том, что Украина должна признать какие-либо территории "российскими". Украинская делегация сразу дала понять, что Киев никогда не признает российскую оккупацию.

"Ни один из клочков украинской земли, начиная с 2014 года, который был оккупирован Россией, Украина не признает как часть Российской Федерации. И любое такое признание со стороны других субъектов международного права, других стран или организаций, это чрезвычайно опасный прецедент. И у нас не сложилось впечатление, что здесь что-то изменилось у американской стороны также", – добавил чиновник.

По его словам, Украина рассматривает предложенное временное перемирие как первый шаг, направленный на окончательный мир, а не как этап к тому, чтобы делать уступки.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых было объявлено, что Украина готова принять предложение Америки о немедленном 30-дневном прекращении огня.

В США выразили надежду, что РФ также примет это предложение. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции России на предложение о прекращении огня. По его словам, Москва ждет от Вашингтона "деталей переговоров".

Также по итогам переговоров с Украиной Штаты объявили об отмене паузы в обмене разведданными и другой военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к прекращению боевых действий на 30 дней. При этом он говорит, что перемирие должно быть частью плана, который будет вести к долгосрочному миру.

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