Зеленский прибыл с визитом в Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию. Там глава государства проведет переговоры с президентом Румынии Никушором Даном.

Также у Зеленского в Бухаресте запланирована встреча с румынским премьер-министром Илие Боложаном. Об этом OBOZ.UA сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

В Офисе президента рассказали, что помимо встреч с руководством Румынии президент Зеленский планирует посетить центр подготовки пилотов истребителей F-16.

Администрация румынского президента проинформировала, что Дан примет Зеленского во дворце Котрочень около 13:30 по местному времени. Переговоры сторон будут сосредоточены на активизации экономического, энергетического и оборонного сотрудничества, развитии связи и трансграничных проектов, а также на роли Румынии в процессе восстановления Украины.

Также в администрация президента Румынии отметили, что во время встречи политики обменяются мнениями по поводу расширения Европейского Союза, трансатлантических отношений, ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и последних событий на региональном и глобальном уровнях.

Напомним, президент Зеленский рассказал, что Украина хочет заключить мирное соглашение на справедливых условиях, чтобы остановить войну и убийства наших граждан. Однако, ни о какой дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

