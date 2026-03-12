'Залетало абсолютно все': защитница сборной Украины назвала ключевые ошибки в матче с Черногорией и рассказала, о чем просил тренер

Защитница сборной Украины по баскетболу Ольга Алексейчик рассказала, что помешало нашей команде одержать победу над Черногорией в отборе к Евробаскету-2027. После выигрыша в первом матче осенью (71:65) перед "сине-желтыми" стояла задача добиться успеха и в Риге. Хотя бы с разницей в одно очко. Но украинки не справились и после поражения 61:79 оказались в очень трудном турнирном положении, ведь теперь уступают балканкам по разнице мячей в личных встречах.

В комментарии OBOZ.UA Алексейчик отметила очень слабую реализацию и проваленную защиту нашей команды, тогда как у соперниц удивительным образом залетало почти все.

"Очень обидно, что мы сегодня проиграли, очень сильно настраивались на поединок, но не выполнили много задач, не сделали то, что планировали. У нас всех сегодня не пошел бросок, просто не могли забить. А у Черногории в этом матче залетало абсолютно все. Мы не справились с их дальними бросками, проиграли нашу зонную защиту, но надо делать выводы, надо анализировать", – считает защитница.

В этом игровом окне сборная Украины не имеет чистой центровой и, по мнению Ольги это тоже отражалось на игре и счете.

"Да, конечно, это сказывалось, когда мы делали смену в защите. Где-то мы не успевали, то были такие mismatch (когда маленький защитник вынужден опекать игрока, который намного превосходит его по габаритам или наоборот – Ред.), что девушки из Черногории нас переигрывали", – объяснила Алексейчик.

"Мы не справились сегодня абсолютно в защите. Считаю, что провалили ее. И из-за этого шла ротация, мы так менялись, и они это все использовали", – добавила Ольга.

Баскетболистка также рассказала, что когда тренер сборной Евгений Мурзин брал тайм-ауты, то тоже просил усилить оборону: "Да, акцент как раз был на защите, потому что мы очень плохо ее играли. Где-то что-то не получалось, тогда как сегодня реально у Черногории залетало все с периметра. Абсолютно все".

"Держали ли в голове разницу в 6 очков, которая была в первом матче? Если честно, мы вообще об этом не думали. Задача была хотя бы одно очко, но постараться выиграть, работать на максимум. Но сегодня не получилось, к сожалению. Сейчас прежде всего надо морально немного восстановиться и сделать важные выводы", – отметила расстроенная баскетболистка.

