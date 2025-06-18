'Приведет к хаосу': Макрон предостерег от попыток изменить иранский режим военным путем

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от попыток изменить иранский режим военными средствами. Он заявил, что Франция поддержит только один вариант – прекращение огня между сторонами на любых условиях.

Видео дня

Об этом Макрон сказал в Кананаскисе, Канада, где проходит ежегодный саммит G7. Таким словам французского лидера предшествовал спор Макрона и президента США.

"Я считаю, что самая большая ошибка сегодня – это стремиться к изменению режима в Иране военным путем, потому что это приведет к хаосу", – подчеркнул президент Франции.

Макрон заявил, что нужно дипломатическое решение главного вопроса, из-за которого начались боевые действия. Это – так называемая ядерная программа Ирана.

"Наша обязанность – как можно скорее возобновить переговоры, чтобы восстановить рамки для решения ядерных и баллистических вопросов. Именно это Франция последовательно делала в течение последних 10 лет", – пояснил Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Франции предположил, что Трамп сделал "предложение" о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его мнению, именно это могло стать причиной его досрочного отъезда с саммита G7, где республиканец так и не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп категорически опроверг утверждение Макрона о том, что он досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде для работы над прекращением огня на Ближнем Востоке. Своего французского коллегу республиканец назвал "искателем публичности" и заявил, мол, причина его возвращения в Вашингтон является "гораздо большей".

На самом деле Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7, чтобы провести совещание со своей командой по национальной безопасности. Это совещание в Ситуационной комнате длилось более часа и уже завершено, но официально позицию США по конфликту Ирана и Израиля пока не обнародовали.

Известно, что Дональд Трамп в первую очередь рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

Так или иначе, однако Трамп уже потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской республики, является "легкой целью", но пока никто не будет его убивать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!