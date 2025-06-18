Трамп рассматривает возможность присоединиться к Израилю в ударах по иранским ядерным объектам – CBS

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

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Об этом вечером 17 июня заявил телеканал CBS со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, среди которых высокопоставленный сотрудник разведки и представитель Министерства обороны США. Окончательное решение еще не принято.

По информации собеседников, одной из возможных целей является "Фордо" – подземный объект по обогащению урана на окрестностях Тегерана, который считают ключевым в ядерной программе Исламской Республики Иран.

"Фордо" находится под горой и защищен большим количеством средств противовоздушной обороны. Эксперты по ядерному нераспространению говорят, что именно во "Фордо" Иран намеревался обогащать уран и наращивать его запасы для создания ядерного оружия.

Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия относительно потенциальной операции, сообщили в CBS.

Предварительно, именно этот вопрос американский президент хотел обсудить на встрече в Ситуационной комнате Белого дома 17 июня. Среди участников заседания: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард и спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Как писал OBOZ.UA, ранее во вторник в своей соцсети Дональд Трамп потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока что никто не будет его убивать.

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