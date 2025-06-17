"Стремится к публичному вниманию": Трамп "наехал" на Макрона после саммита G7

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг утверждение лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что он досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде для работы над прекращением огня на Ближнем Востоке. Своего французского коллегу республиканец назвал "искателем публичности" и заявил, мол, причина его возвращения в Вашингтон является "гораздо большей".

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Такое объяснение опубликовано в его соцсети Truth Social. Подробнее о конфликте сообщило издание Forbes.

Напомним, что после того, как президент США покинул поля саммита, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт официально сообщила, что он вернется в Вашингтон, "чтобы сосредоточиться на ряде важных вопросов".

В то же время лидер Франции предположил, что Трамп сделал "предложение" о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его мнению, именно это могло стать причиной его досрочного отъезда с саммита G7, где республиканец так и не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако тот категорически отреагировал на такие заявления.

По словам Трампа, предположения Макрона были "неправильные", президент Франции "не имеет представления", почему он уехал, а настоящая причина "гораздо важнее", чем просто прекращение боевых действий.

"Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Гораздо важнее. Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается. Следите за обновлениями!" – написал Трамп, но и не уточнил истинных мотивов своего решения.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. По его словам, российский диктатор Владимир Путин "очень обиделся из-за этого" и якобы именно из-за этой "ошибки" в Украине сегодня идет война.

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