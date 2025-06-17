Трамп досрочно покинул саммит G7, не встретившись с Зеленским: названа причина

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, который проходит в Канаде так и не встретившись с украинским лидером Владимиром Зеленским. Толчком к соответствующему решению стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

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Об этом сообщила пресс-секретарь главы Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X. Она отметила, что, несмотря на ранний отъезд, американский лидер даже успел подписать соглашение с Великобританией.

"Президент Трамп провел замечательный день на саммите "Большой семерки", даже подписав важное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств", – говорится в сообщении.

По информации телеканала CBS News, вместе с президентом США из Канады в Вашингтон вылетел государственный секретарь Марко Рубио. Дональд Трамп дал распоряжение собрать ключевых представителей администрации, ответственных за национальную безопасность, в Ситуационной комнате Белого дома.

Это специальный комплекс помещений, предназначенный для экстренных совещаний президента, его советников, военного и разведывательного руководства в кризисных условиях. Система защищенной связи, установленная в Ситуационной комнате, позволяет главе государства оперативно управлять действиями американских сил в любой точке мира.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите G7, который начался в воскресенье, 15 июня, на курорте Кананаскис в провинции Альберта и продлится до вторника, 17 июня, Трамп планировал встретиться с Владимиром Зеленским, Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Последний раз украинский лидер и президент США виделись во время похорон Папы Франциска в апреле.

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