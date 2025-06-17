'Хаменеи – легкая мишень': Трамп озвучил свое видение завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп 17 июня потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока что никто не будет его убивать.

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Несколько постов, посвященных ситуации в Иране, американский президент опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Сначала он написал: "Теперь у нас полный и тотальный контроль в небе над Ираном".

Республиканец отметил, что у иранцев были хорошие системы слежения за воздушным пространством и многое другое оборонительное оборудование.

"Но оно не идет ни в какое сравнение с американскими "штучками", разработанными, придуманными и произведенными. Никто не делает это лучше, чем старые добрые Соединенные Штаты", – похвастался Трамп.

Второй его пост посвящен Хаменеи. США "точно знают, где прячется" верховный лидер Ирана.

"Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся выводить (убивать!) его – по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе", – пригрозил глава Белого дома.

В третьем посте Трамп написал заглавными буквами: "БЕЗУСЛОВНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!". Очевидно, что он имел ввиду Иран.

Ранее журналисты сообщали, что у Израиля якобы был план и даже возможность ликвидировать аятоллу Али Хаменеи. Однако против якобы выступил Дональд Трамп, после чего план не был реализован.

16 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил, что в ходе операции "Восходящий лев" ЦАХАЛ может убить верховного лидера Ирана. На следующий день министр обороны Израиля Исраэль Кац предположил, что Хаменеи может повторить судьбу бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Иран через арабских посредников передал сигнал о готовности вернуться к переговорам касательно своей ядерной программы. Это произошло на фоне интенсивных израильских атак, продолжающихся с 13 июня.

– 16 июня президент США Дональд Трамп сказал, что иранцы "хотели поговорить". Но, как высказался республиканец, "они должны были сделать это раньше".

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