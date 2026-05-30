'Россия могла бы эту войну давно завершить миром': Зеленский намекнул на расширение 'дальнобойных санкций'. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить России "дальнобойные санкции", осуществляются как Middle, так и Deep Strike операции – есть хорошие результаты. Агрессор мог бы давно завершить свое вторжение, но сам выбирает затягивание и расширение войны.

Видео дня

Об этом в традиционном вечернем обращении к гражданам сообщил президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Результаты ударов по РФ и военным целям на временно оккупированной территории Украины

Президент отметил украинские подразделения, которые атакуют противника в тылах на ВОТ, а также на территории Российской Федерации. "Есть хорошие результаты. Наш план по таким санкциям выполняется – в ответ на российские удары", – отметил глава государства.

Он поблагодарил воинов, которые обеспечивают достижимость различных российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья Азовского моря. Наши дроны все активнее работают в этом регионе. И уже есть заметные последствия, в частности дефицит горючего в Крыму.

"Есть за что отметить подразделения СБС Вооруженных сил Украины в Deep Strike. Были поражения российских военных самолетов Ту-142, также достигнута установка "Искандер". Были попадания и по нефтяным целям. Вооруженные силы Украины – по Ростовской области, Служба безопасности Украины – по Краснодарскому краю.

Это то, что действительно влияет на российский потенциал агрессии, и Россия могла бы эту войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение войны", – заявил Зеленский.

Угроза массированной воздушной атаки по Украине

Президент подчеркнул, что и в эти сутки важно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможном вражеском обстреле остается актуальной.

"Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизни – реагируйте на опасности", – призвал Зеленский.

Он добавил, что вся противовоздушная оборона, мобильные огневые группы, боевая авиация "в готовности настолько, насколько возможно, учитывая снабжение".

"Процент сбития "Шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 – это 90–93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, и ищем другие способы получать ракеты. Спасибо всем, кто помогает!" – сказал президент.

Российские угрозы Армении

Как отметил глава государства, Москва "угрожает теперь еще и другим странам рядом, и значительно откровеннее, чем раньше".

"Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не о ней одной. Надо всем больше думать о безопасности и больше делать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты шантажировать народы", – призвал Зеленский.

Украина надеется, что Европа (и Евросоюз прежде всего) будет иметь принципиальную, сильную и своевременную позицию по этому поводу.

"Никого нельзя оставлять без поддержки. Европа не имеет права проиграть ни один из народов, упустить ни одну из стран. Армению надо поддерживать. Молдову надо поддерживать. Государства Балтии. Азербайджан надо поддерживать. Надо находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять. И я благодарен всем в Европе, кто поддерживает нас, поддерживает Украину – кто поддерживает нас достаточно и именно теми решениями, именно теми шагами, которые действительно могут нам помочь", – заявил Зеленский.

Дипломатическая работа Киева

В пятницу президент провел совещание с Кириллом Будановым, Рустемом Умеровым, Денисом Шмыгалем.

"Стараемся активизировать все каналы коммуникации с Соединенными Штатами Америки. Рассчитываем, что будут визиты и переговоры. На уровне команды постоянно общаемся об этом", – сообщил глава государства.

Также он указал на необходимость продолжать обмены: "В начале мая именно при посредничестве Америки договаривались о формате 1000 на 1000. Надо все это реализовать".

Кроме этого, Украина запланировала новые переговоры и в Европе. Сейчас идет активная подготовка к ним.

"Хочу отдельно также поблагодарить Азербайджан – за очень ощутимую энергетическую поддержку для нашего государства. Мы работаем с Азербайджаном и в сфере безопасности, чтобы наш украинский опыт безопасности и компетенции наших воинов помогали нашим друзьям", – рассказал президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Министерство иностранных дел России вызвало в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина для "дополнительных консультаций" из-за усиления сотрудничества страны и Европой. Москва оценила поступок Еревана как "нанесение ущерба в рамках Евразийского экономического союза".

– Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин сравнил сближение Армении с ЕС с событиями в Украине, подчеркнув, что такие намерения "требуют особого рассмотрения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!