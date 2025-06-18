Республиканцы хотят иметь свое мнение, а демократы обеспокоены: как Конгресс отреагировал на заявления Трампа по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон, чтобы определиться с позицией страны относительно конфликта Израиля и Ирана. Хотя сообщается, что администрация Трампа рассматривает вариант участия американских военных в операции Израиля против Ирана, решения пока нет.

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Встреча Трампа со своей командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате длилась более часа и уже завершена. Но что именно было решено - неизвестно. Как отмечает CNN, из-за этого законодатели в Конгрессе "озадачены".

В частности, "достаточно озадачен агрессивной позицией президента Трампа по Ирану" сенатор-демократ Марк Уорнер.

"Да, я думаю, что Трамп поступил правильно в начале, заявив, что Америка, очевидно, поддерживает право Израиля защищаться. Но ведь не впутывая нас в конфликт. Я довольно растерян на данный момент", - цитирует CNN слова законодателя.

Уорнер в качестве главы комитета Сената по вопросам разведки отмечает, что у законодателей "приоритет сейчас - обеспечить безопасность американского персонала в регионе", но он подчеркивает - если кто-то "может предсказать внешнюю политику Дональда Трампа, этот человек лучше любого в Вашингтоне".

Также из-за отсутствия общего мнения растеряны и законодатели-республиканцы, отмечает вещатель. Так, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн резко раскритиковал быстрое голосование Сената за одобрение действий США в отношении Ирана, заявив, что на данный момент "президент имеет полномочия" действовать самостоятельно.

Предложение одобрения сначала Конгрессом любых военных действий США по Ирану он назвал "попыткой поставить телегу впереди лошади", хотя и законодатель не исключал такой роли Конгресса в будущем.

Другой ведущий республиканец, сенатор Линдси Грэм заявил, что Трампу нужно "достаточно скоро принять решение" относительно предоставления военной помощи Израилю. Причем Грэм и ранее лично призывал Трампа "приложить все усилия" для прекращения ядерной программы Ирана, в частности "используя мощь американских военных".

"Если для этого (прекращения ядерной программы Ирана - OBOZ.UA) нужны бомбы, бомбы для уничтожения бункеров, пусть будет так. Если нам нужно летать вместе с Израилем, пусть будет так. Последствия неправильного выполнения этой задачи огромны", - отметил Грэм.

Председатель Сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что "Трамп мастерски втянул нить в очень и очень сложную иглу". Он также настаивает на том, что Трамп должен консультироваться с экспертами в Конгрессе.

Так же считает и сенатор Томми Тубервиль - по его мнению, Конгресс должен иметь право голоса по любым военным действиям против Ирана. Этот сенатор также надеется, что Трамп проконсультируется с ними.

"Мы должны иметь право голоса по этому поводу, особенно если это связано с возможной Третьей мировой войной, что вполне возможно. Это становится очень деликатным вопросом", - сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

Ранее Трамп уже потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока никто не будет его убивать.

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