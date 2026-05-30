'Найдем способ помочь': Гегсет ответил на просьбу Зеленского по поводу Patriot

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Дональду Трампу относительно увеличения поставок боекомплекта к тяжелым зенитно-ракетным комплексам Patriot. Глава Пентагона заявил, что Вашингтон попытается помочь Украине.

Видео дня

Об этом он заявил во время общения с журналистами на полях международного форума "Шангри-Ла" в Сингапуре. По словам чиновника, Штаты меняют подход к производству важных боеприпасов, чтобы американские компании поставляли гораздо больше.

"Все, чем мы могли помочь Украине, мы сделали. Если посмотреть на объемы выделенных средств, то Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а то и большую эффективность в этом процессе. Итак, мы хотим, чтобы они имели возможность защищаться, и мы найдем способ обеспечить им необходимую помощь", – сказал Гегсет.

Что предшествовало

До этого президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу из-за критической нехватки средств противовоздушной обороны. Обращение появилось на фоне усиления российских атак и новых угроз Кремля относительно ударов по украинским городам.

"Мы понимаем, что спрос на противобаллистические ракеты Patriot является высоким и в других регионах – особенно учитывая ситуацию в Персидском заливе и другие растущие вызовы безопасности. Для нас – для нации, которая борется за собственное выживание – вряд ли существует что-то больнее, чем видеть батареи Patriot без загруженных ракет. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет", – говорится в письме главы государства к главе Белого дома.

Напомним, письмо украинского президента было отправлено главе Белого дома 26 мая. В нем Владимир Зеленский раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики тогда запустили две ракеты "Орешник".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что глава государства за последнее время написал в Соединенные Штаты более 600 писем. Подавляющее большинство из них адресованы лично главе государства и всем членам Палаты представителей и Сената Конгресса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!