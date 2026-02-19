'Пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться': глава МИД Израиля 'разнес' представителя России в ООН. Видео

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал выступление российского постпреда в ООН Василия Небензи. Глава дипведомства отметил, что все высказывания того, кто представляет в Организации Объединенных Наций государство-террориста, выглядят смешными.

Слова министра прозвучали во время министерского заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Чиновник заявил, что заявления российского постпреда об оккупации, аннексии, завершении войны и международном праве были довольно забавными.

"Было довольно интересно слушать, как представитель Российской Федерации говорит о законе и международном праве, об оккупации, расширении земель и мирном разрешении конфликтов. Должен признаться, мне пришлось сдерживаться, чтобы не расхохотаться вслух", – акцентировал он.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Напомним, ранее правительство и военное командование Израиля провели ряд встреч, чтобы подготовиться к вероятному военному сценарию – началу боевой операции США против Ирана, в результате малообещающих переговоров по ликвидации ядерной программы Тегерана.

В Тель-Авиве уже состоялись встречи военно-политических уровней: там считают, что возможность высадки ВС США в Иране высока. Однако пока неизвестно, согласовано ли участие ЦАХАЛа в сотрудничестве с американской армией. По состоянию на сейчас известно, что во встрече участвовали и делегаты из МОССАД.

Незадолго до этого Израиль предупредил США о готовности действовать против Ирана самостоятельно, если Тегеран пересечет "красную линию" в развитии собственных баллистических ракет. Тогда сообщалось, что ЦАХАЛ сразу нанесет ракетные удары по военным заводам в Иране, которые строят такое оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Исраэль Кац неоднократно заявлял, что Израиль никогда полностью не выведет войска из Сектора Газа из соображений безопасности, отметив, что в палестинском анклаве будет создано гражданско-военное подразделение "Нахаль". Подразделение, по словам чиновника, будет помогать гражданским, заинтересованным во вступлении в ЦАХАЛ, что включает год предвоенной подготовки и волонтерских программ.

