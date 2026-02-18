Эти все разговоры о временном перемирии (а что дальше????), одновременный референдум и выборы президента – не об Украине, а о кресле.

Алгоритм завершення війни має бути такий:

Президент підписує мирну угоду.

Яка вона буде? Це – виключні повноваження Президента! Це – конституційні обовʼязки Президента. Це – відповідальність Президента. І нікого іншого!

Скасування (непродовження) військового стану.

Повернення всіх демократичних прав і свобод українцям.

Повноцінний (не скорочений, не пришвидшений, не віртуальний) виборчий процес в Україні: одночасні вибори Президента України та Верховної Ради України.

Ніяких референдумів!!!!!

Власне вибори і є тим самим "референдумом", який оцінить і процеси "до широкомасштабного", під час. Вибори оцінять і мирну Угоду, підписану Президентом. Вибори – ПІСЛЯ МИРУ!!! А не в "паузі"!

Все інше – від лукавого.

Бо насправді: ВІЙНА ТРИВАЄ. І я не бачу жодних ознак, що росія хоче її зупинити чи "заморозити".