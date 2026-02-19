У России возникли проблемы с компенсацией потерь на войне против Украины: в ISW объяснили, на что сделал ставку Путин

Чтобы компенсировать немалые потери на фронте, Кремль готовится к ограниченному, поэтапному призыву резервистов. Российские власти пытаются избежать масштабной мобилизации, которая ранее привела к массовому выезду населения.

Об этом сообщают специалисты Института изучения войны (ISW). По информации аналитиков, главарь Кремля Владимир Путин создает информационные и правовые условия для восстановления поочередного призыва резервистов. По оценкам экспертов, этот шаг призван поддержать численность российской армии без объявления частичной мобилизации.

Аналитики отмечают, что ряд решений Кремля подтверждает подготовку к такому призыву. Например, 18 февраля Госдума страны-агрессора приняла законопроект, который усиливает меры против уклонения от военной службы, предоставляя возможность наказывать критиков призыва. Одновременно Москва запретила Telegram, чем может ограничить публичную критику правительства.

По информации ISW, ограниченный призыв не будет увеличивать общую численность российской армии, а только поддерживать количество военных, учитывая уровень потерь на фронте. Кремль готовит условия для поэтапного призыва резервистов в принудительном порядке с октября 2025 года и позволяет военкоматам проводить призыв в течение года.

В декабре 2025 года Путин одобрил указ об обязательном призыве резервистов для военных сборов в 2026 году, вероятно, чтобы тайно привлечь стратегический резерв. Аналитики ISW отмечают, что Кремль действует "с позиции слабости", из-за истощения системы добровольного набора и высоких экономических и человеческих затрат войны.

ISW отмечает, что действия Кремля в феврале 2026 года свидетельствуют о сложном выборе для Путина: либо давить на Украину в переговорах, либо идти на непопулярные внутренние жертвы для поддержания войны.

