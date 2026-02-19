Имя Олега Владимировича Блохина навсегда вписано в историю отечественного и европейского футбола. Нападающий киевского Динамо Киев, заслуженный мастер спорта, обладатель "Золотого мяча" 1975 года – он стал одним из самых титулованных и узнаваемых футболистов Украины.

Его вклад в победы "Динамо" в чемпионатах СССР, еврокубковых турнирах и на международной арене невозможно переоценить. Для болельщиков нескольких поколений Блохин – это символ эпохи больших побед и красивого атакующего футбола.

Путь длиною в 18 сезонов

Воспитанник динамовской футбольной школы, Блохин был приглашён в основной состав в 17 лет. С 1969 по 1987 год он неизменно выходил на поле в футболке с литерой "Д" на груди, проведя в родном клубе 18 сезонов.

Главный тренер "Динамо" Валерий Лобановский так характеризовал своего подопечного: "Блохин – форвард очень высокого международного класса. Его игровая стабильность поражает. Беззаветное служение футболу – пример для остальных".

Достижения в составе "Динамо"

Коллекция наград Олега Блохина впечатляет: 7-кратный чемпион СССР, 5-кратный серебряный призер чемпионата СССР, бронзовый призёр чемпионата СССР, 5-кратный обладатель Кубка СССР, 2-кратный обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1975, 1986), обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года. Трёхкратный лучший футболист СССР (1973, 1974, 1975). В чемпионатах СССР Блохин провел 432 матча и забил 211 мячей – выдающийся результат и клубный рекорд, который до сих пор никто не превзошел. Пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионатов СССР (1972, 1973, 1974, 1975, 1979).

Статистика в турнирах: Кубок СССР – 67 матчей, 31 гол, еврокубки – 79 матчей, 30 голов. Также он 15 раз подряд входил в список "33 лучших" футболистов сезона (13 раз – под №1), что стало рекордным достижением.

Международная карьера

За сборную СССР Блохин провел 112 матчей и забил 42 мяча. Он – бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 и 1976 годов (в составе олимпийской сборной – 12 матчей, 9 голов), участник чемпионатов мира 1982 и 1986 годов, а также матчей сборных УЕФА и ФИФА – сборных "звёзд".

Главная индивидуальная награда – "Золотой мяч" 1975 года, престижнейшая европейская премия лучшему футболисту континента.

Завершение игровой карьеры и начало тренерской

После ухода из "Динамо" Блохин продолжил выступления за зарубежные клубы: "Форвертс Штайр" Австрия (1988–1989) и "Арис" Лимассол, Кипр (1989–1990)

Завершив карьеру игрока, Олег Владимирович успешно проявил себя как тренер. Его первым серьёзным этапом стала работа в греческом гранде – "Олимпиакосе". Под его руководством клуб завоевал Кубок и Суперкубок Греции, дважды становился серебряным призёром чемпионата, успешно выступал в еврокубках.

"Звездный час" – сборная Украины

Особое место в тренерской карьере Блохина занимает работа со сборной Украины в 2003–2007 годах.

Под его руководством национальная команда впервые в истории вышла на чемпионат мира – ЧМ-2006 – и сенсационно дошла до четвертьфинала турнира. Это достижение остаётся наивысшим результатом украинского футбола на мировых первенствах.

Наследие легенды

Олег Блохин – это эпоха. Рекордсмен, лидер, обладатель уникального игрового интеллекта и феноменальной скорости, он стал примером для тысяч молодых футболистов. Его имя неразрывно связано с историей киевского "Динамо", которое 13 мая 2027 года отметит свой 100-летний юбилей.

Футбольная Украина по праву гордится достижениями Олега Владимировича Блохина – игрока и тренера, ставшего символом побед и преданности великой игре.