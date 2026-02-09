Израиль предупредил США о готовности самостоятельно ударить по Ирану из-за производства баллистических ракет

Израиль предупредил Соединенные Штаты о готовности действовать самостоятельно, если Иран пересечет установленную Тель-Авивом "красную линию" в развитии баллистических ракет. Речь идет о возможных ударах по ключевым объектам производства ракет.

Видео дня

Сейчас, как отмечают военные, Иран еще не достиг критического порога, однако его действия находятся под постоянным контролем. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам собеседников издания, в течение последних недель израильские военные на высоком уровне донесли до американских партнеров позицию Иерусалима относительно иранской ракетной программы. В Тель-Авиве убеждены, что возобновление или масштабное наращивание производства баллистических ракет в Иране будет представлять прямую угрозу существованию Израиля.

Оборонные чиновники подчеркнули, что страна оставляет за собой полную свободу действий и не позволит Ирану восстановить стратегические вооружения в масштабах, которые могут изменить баланс безопасности в регионе. По информации источников, израильская сторона уже представила операционные концепции, направленные на ослабление ракетного потенциала Ирана, в частности через поражение ключевых производственных объектов.

Один из представителей оборонного ведомства назвал текущий момент "историческим шансом" нанести существенный удар по иранской ракетной инфраструктуре и нейтрализовать активные угрозы не только для Израиля, но и для других стран региона. В то же время официально отмечается, что решение о силовых действиях будет принято только в случае пересечения Тегераном определенной "красной линии".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 24 января, приехали в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Их переговоры главным образом касаются ситуации в секторе Газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!