'Мы не доверяем никому': министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ никогда не уйдет из сектора Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль никогда полностью не выведет войска из сектора Газа из соображений безопасности. Он отметил, что в палестинском анклаве будет создано гражданско-военное подразделение "Нахаль".

Об этом пишет Reuters, издание отмечает, что заявление Каца противоречит мирному плану Дональда Трампа.

Согласно документу, поддержанному США и подписанному Израилем и боевиками ХАМАС в октябре, израильские военные должны постепенно выйти из анклава, а Израиль не будет восстанавливать гражданские поселения на прибрежной территории.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что военные останутся в анклаве для обеспечения безопасности и предотвращения повторных нападений, подобных событиям 7 октября 2023 года.

"Мы находимся в глубине Газы и никогда не покинем всю Газу. Такого никогда не будет. Мы там, чтобы защищать, чтобы предотвратить то, что произошло", – сказал Кац.

Военные подразделения "Нахаль"

Министр анонсировал создание на севере Газы подразделений "Нахаль" вместо общин, которые были выведены в 2005 году.

"Когда наступит время, на севере Газы... мы создадим подразделения Нахаль вместо общин, которые были выселены. Мы сделаем это правильно и в нужное время", – заявил Исраэль Кац.

Подразделения "Нахаль" в вооруженных силах Израиля предназначены для гражданских лиц, заинтересованных в поступлении в армию, что включает год предвоенной подготовки и волонтерских программ. Эти подразделения сыграли историческую роль в создании израильских общин.

"Мы не доверяем никому другому защиту наших граждан", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против палестинской государственности. Его позиция не изменилась, несмотря на заключение перемирия с террористами ХАМАС и, как выразился он, "несмотря на внутреннее и внешнее давление".

