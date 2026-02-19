'Я в шоке. Я дрожу'. Мадонна довела до слез американскую фигуристку, которая выступила под ее хит на Олимпиаде-2026

Американская фигуристка Эмбер Гленн расплакалась перед выходом на лед на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане, Италия, после неожиданного обращения ее кумира Мадонны. Певица лично записала для спортсменки видеопожелание, ведь Гленн выступала под ее культовый хит Like a Prayer.

Видео дня

26-летняя Гленн выбрала композицию 1989 года для своего выхода на Олимпиаде, отмечают в HOLA!. По словам спортсменки, она хотела не просто использовать известный трек, а построить вокруг него полноценную историю – со ссылкой на настроение оригинального клипа. Однако фигуристка не ожидала, что сама Мадонна отреагирует на ее выбор.

После победы сборной США в командных соревнованиях Гленн рассказала в соцсетях, что певица взаимодействовала с ее сообщениями в Instagram и присылала слова поддержки. Мадонна написала, что гордится спортсменкой и ждет ее выступления. Однако на этом все не завершилось.

Перед выполнением индивидуальной короткой программы 17 февраля Гленн передали телефон с записанным видеообращением. В ролике Мадонна похвалила фигуристку за силу и смелость, назвала ее невероятной и пожелала победы.

"Должна признаться, я была поражена. Ты невероятная фигуристка. Такая сильная, такая красивая, такая смелая. Не представляю, чтобы ты не выиграла. Поэтому я просто хочу пожелать тебе удачи. Вперед за золотом!" – сказала Мадонна.

Реакция спортсменки была мгновенной. Она закрыла лицо руками и не сдержала слез. "Я в шоке. Я в полном шоке. Я буквально дрожу. О Боже", – сказала Гленн.

Она несколько раз поблагодарила певицу и добавила, что надеется достойно представить ее песню на олимпийской арене.

На лед в Милане Гленн вышла в бордовом платье с открытыми плечами и кружевными деталями – образ был вдохновлен стилистикой клипа Like a Prayer. Программа началась с тройного акселя и комбинации прыжков, которые требуют точности под давлением.

Однако в конце выступления спортсменка удвоила запланированный тройной прыжок "риттбергер", из-за чего элемент не был засчитан.

Ошибка существенно повлияла на турнирную таблицу: после выступления Гленн оказалась на 13-й позиции и потеряла шансы на индивидуальное золото.

