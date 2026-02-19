Кто из мужчин может выехать за границу в марте, а кому откажут: подробное объяснение

С начала марта военнообязанные граждане, в зависимости от возраста и профессии, будут пересекать границу по новым правилам. Часть мужчин может выезжать без дополнительных разрешений

Вместе с тем, для определенных категорий требования остаются жесткими. OBOZ.UA объясняет, кто военнообязанных может выехать за границу.

С 1 марта 2026 года две категории мужчин могут выезжать по стандартной процедуре без дополнительных разрешений от ТЦК. Речь идет огражданах в возрасте от 18 до 22 лет, которым достаточно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Также это касается мужчин старше 60 лет, для которых действуют общие правила пересечения границы.

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет требования остаются неизменными. Обязательным условием является наличие действующего военно-учетного документа с VIN-кодом. Если же такого кода нет, или в данных есть расхождения, гражданину откажут в выезде.

Отдельные упрощения предусмотрены для работников медиасферы этого же возраста. Они могут выезжать за границу на срок до 60 дней без необходимости каждый раз ожидать отдельного решения ГНСУ на основании писем Минкульта. Зато обязательными остаются письмо-согласование от Госкомтелерадио, в котором должна быть указана дата, пункт пропуска и цель поездки, а также официальное приглашение от иностранных партнеров.

Право на выезд также сохраняется для лиц, нуждающихся в лечении или имеющих инвалидность, граждан, ухаживающих за родственниками с инвалидностью, волонтеров, зарегистрированных в системе "Шлях", а также студентов иностранных учебных заведений.

В то же время даже при наличии полного пакета документов в пересечении границы могут отказать. Основаниями для отказа является пребывание в розыске по базе ТЦК, несоответствие данных в бумажных документах сведениям реестра "Оберіг" или приложения "Резерв+", а также отсутствие отметки об отсрочке в военном билете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин за пределы Украины. Организатор оценил "услугу" по нелегальному выезду в 12 тысяч долларов США и действовал в сговоре с другими лицами.

