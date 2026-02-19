DW пишет, что Залужный в интервью AP рассказал, как десятки сотрудников СБУ в середине сентября 2022 года ворвались в его офис в Киеве (когда там находились более десятка британских офицеров).

Залужный запретил им досматривать документы и компьютеры, а также в их присутствии позвонил Ермаку и предупредил:

"Я буду бороться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева. <…> Я отобью это нападение, потому что знаю, как воевать".

Позднее сообщили, что СБУ за два дня до происшествия получила ордер на обыск в стриптиз-клубе по тому же адресу, где был расположен командный пункт.

В общем, с подачи бывшего главкома ведущие медиа наших основных союзников именно сейчас ошеломлённо сообщают миру: разница между командным пунктом ВСУ и стриптиз-клубом была осознана у нас только тогда, когда в разгар войны настоящей появилась реальная уроза гражданской войны в центре столицы.