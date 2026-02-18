Экстренные службы Израиля получили приказ готовиться к войне – медиа

Правительство и военное командование Израиля провели ряд встреч, чтобы подготовиться к вероятному военному сценарию – начала ударов США по Ирану. Такой вариант возможен, ведь переговоры американской и иранской сторон по ядерному оружию малообещающие.

Как передает The Times of Israel, высокопоставленный чиновник США высказался о вчерашних (17 февраля) переговоры между США и Ираном как о "бессмысленном деле". Другой чиновник заявил, что Тегеран якобы имеет время до конца месяца, чтобы пойти на сделку и получить пакет значительных уступок по своей ядерной программе.

Американские источники утверждают, что президент Дональд Трамп "очень близок" к тому, чтобы отдать приказ о масштабном ударе по Исламской Республике Иран.

Тем временем Израиль провел встречи на всех уровнях, чтобы подготовиться. Власти страны считают, что возможность военной операции США высока. Неизвестно, будет ли нападение совместным, или будут действовать только американские военные.

"Графики сокращаются, и это касается военной готовности. В конце концов, есть один человек, который будет решать", – заявил неназванный высокопоставленный израильский чиновник, намекая на Трампа.

Известно, что совещания провели командование внутреннего фронта Армии обороны Израиля и другие службы по чрезвычайным ситуациям.

