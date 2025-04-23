"Несмотря на все, будем работать ради мира": в Лондоне стартовала встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Британии

Украинская делегация прибыла в Лондон и готова работать ради мира для нашей страны. В ее состав вошли министры обороны и иностранных дел Рустем Умеров и Андрей Сибига, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Чиновники встретятся с американскими и европейскими представителями, которые в среду, 22 апреля, находятся в столице Великобритании. Об этом написал в соцсетях глава ОП.

"Путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру", – отметил Ермак.

По его словам, на встрече в Лондоне планируется обсудить способы достижения полного и безусловного прекращения огня. Это должно стать первым шагом к полноценному процессу урегулирования войны в Украине, а также достижению справедливого и устойчивого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от имени нашей страны будут вести переговоры четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".

Делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не приедут в Лондон 23 апреля на мирные переговоры. Соединенные Штаты на встрече будет представлять только Кит Келлог, спецпосланник американского президента по Украине.

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