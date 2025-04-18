'Мы настроены оптимистично': Вэнс оценил вероятность успешных переговоров о мире в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США "оптимистично" настроены относительно шансов завершить войну в Украине, всего через несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио выразил готовность Вашингтона выйти из переговоров из-за отсутствия прогресса. По словам Венса, в переговорах есть "прогресс за последние 24 часа".

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Такое заявление Вэнс сделал на второй за сутки встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает Reuters. В четверг он встретился с Мелони в Вашингтоне, после чего они вылетели в Рим перед пасхальными праздниками.

Вэнс сказал, что хочет проинформировать Мэлони о деталях переговоров Марко Рубио с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже в последние 24 часа мы думаем, что у нас есть несколько интересных вещей, о которых можно сообщить", – сказал Вэнс журналистам.

Он добавил, что Вашингтон настроен оптимичтисно относительно возможности завершения войны.

"Поскольку ведутся переговоры, я не буду предвосхищать их исход, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", – сказал вице-президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в "ближайшие дни" в Белом доме решат, что мир "невозможен".

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