'Президент прилагает невероятные усилия': у Трампа выразили недовольство поведением России и Украины на пути к миру

Президент США Дональд Трамп прилагает "невероятные усилия" для того, чтобы положить конец войне в Украине. На данный момент он не доволен тем, как Киев и Москва комментируют этот процесс каждый со своей стороны.

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Речь идет о "лидерах обеих сторон конфликта". Об этом в понедельник, 31 марта, журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает "Укринформ".

"Президент прилагает невероятные усилия для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, и он выразил свое недовольство комментариями лидеров обеих сторон этого конфликта", – заявила она.

Так Ливитт прокомментировала высказывание Трампа о том, что его раздражает, как Путин продолжает пренебрегать Зеленским. В России тоже отреагировали на эти его слова – там заявили, что "часть высказываний была подана в пересказе, это не были цитаты", а также назвали мирные переговоры "растянутым по времени вопросом".

Кроме того, президент США в воскресенье пригрозил Украине большими проблемами, если она не захочет заключать соглашение с США по поводу полезных ископаемых, которое американская сторона существенно изменила в последний момент.

По словам Ливитт, Трамп "выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился".

Напомним: Трамп заявил, что в целом доверяет российскому диктатору Путину. Глава Белого дома уверен, что Путин поступит правильно, пытаясь заключить мирное соглашение в российско-украинской войне.

При этом президент США выразил раздражение из-за того, что глава Кремля срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, риторика президента США Дональда Трампа после каждого раунда переговоров Штатов с Россией демонстрирует все большее личное раздражение американского лидера и отход от его похвал в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.

Трамп начинает догадываться, что именно российская сторона затягивает переговоры о перемирии, а в его лексиконе уже начинает звучать словосочетание "российская агрессия", которого президент США до сих пор избегал, пишет WSJ.

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