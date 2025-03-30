Трамп разозлился на Путина и готовит новые пошлины на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" и "взбешен", когда российский диктатор Владимир Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил управлять Украиной "под эгидой ООН". Он пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

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Об этом 30 марта рассказала журналистка NBC News Кристен Велкер. По ее словам, Трамп заявил ей по телефону, что очень разозлился на Путина, и если Москва не может договориться о прекращении огня, он готов наложить "вторичные тарифы" на всю нефть, происходящую из РФ.

"Лишь часа назад президент Трамп позвонил мне, чтобы сказать, что он очень разозлился на Путина и пригрозил ввести "вторичные тарифы" на российскую нефть", – сказала журналистка.

В частности, американский лидер сказал, что комментарии Путина были "не по адресу".

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине и если я буду считать, что это вина России – а это может быть и не так – но если я посчитаю, что это вина РФ, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", – передает его слова NBC.

По словам Трампа, это означает, что "если вы покупаете нефть в России, вы не можете вести бизнес в США".

Кристен Велкер добавила, что "вторичные тарифы", по словам Трампа, составят 25% и могут быть введены по нефти из РФ в любой момент.

Лидер США также рассказал, что был "очень зол" и "взбешен", когда Путин подверг критике легитимность Зеленского и заявил о якобы необходимости нового руководства в Украине.

По его словам, Путин знает, что он зол, но у него "очень хорошие отношения с ним и гнев быстро рассеивается, если он поступает правильно".

Также сообщается, что президент США планирует вскоре провести новый разговор с Путиным на этой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта во время поездки в Мурманск Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. Диктатор выдал, что управление украинским государством также якобы могли бы проводить "США с европейскими странами" и "партнерами и друзьями" РФ, в том числе странами БРИКС и Северной Кореей.

Диктатор также предложил подключить КНДР и страны БРИКС к переговорам по завершению войны против Украины.

В Белом доме, комментируя заявление Путина, подчеркнули, что правление в Украине определяется его Конституцией и народом.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Путин хочет войны и не готов к прямым переговорам. Именно он в первую очередь блокирует договоренности о мире со стороны Москвы.

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