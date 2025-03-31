'Не думаю, что он откажется от своего слова': Трамп заявил, что доверяет Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Белого дома уверен, что Путин поступит правильно, пытаясь заключить мирное соглашение в российско-украинской войне.

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При этом накануне Трамп выступил с критикой в адрес главного военного преступника РФ. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам Трампа, он знаком с Путиным уже давно и верит, что главарь Кремля не откажется от идеи мирного соглашения в войне с Украиной.

"Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно. Мы всегда хорошо ладили", – высказался Трамп о российском диктаторе.

Стоит отметить, что это заявление существенно смягчило высказывание Трампа о диктаторе РФ, которое он сделал накануне на американском телевидении. Президент Соединенных Штатов тогда пригрозил Путину введением пошлин на нефть в случае отказа Кремля от прекращения огня.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России – что может быть и не так – но, если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", – сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции, направленные против российской нефти, и вторичные санкции против ее покупателей, если диктатор Владимир Путин не достигнет прогресса по временному перемирию. То есть если Кремль не пойдет на всеобщее прекращение войсками РФ огня против Украины на фронте в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. В частности, он уверен, что у него хорошие дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

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