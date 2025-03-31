Трамп заявил о 'психологическом дедлайне' для России, чтобы согласиться на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

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Об этом республиканец сказал во время пресс-конференции, проведенной на борту своего Air Force One. Трансляцию провели американские СМИ.

Ныне американский лидер повторил, что зол на кремлевского диктатора. В то же время признал, что на самом деле не хотел бы прибегать к жестким мерам, потому что в целом "уверен в Путине и не сомневается, что он придерживается своего намерения заключить мирное соглашение".

В этом контексте Трамп предупредил, что для России от США существует "психологический крайний срок", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня. Однако детали по этому дедлайну республиканец не уточнил.

Накануне президент США предупредил: если соглашение о прекращении огня не будет подписано из-за действий Москвы, то Вашингтон введет новые санкции на всю нефть, поступающую из РФ.

Трамп уточнил, что тот, кто будет покупать нефть из страны-агрессора, не сможет вести бизнес в США. Он заверил, что таможенная пошлина будет от 25 до 50% на всю российскую нефть. Также добавил, что эти санкции будут введены в течение месяца, если из-за Кремля не удастся достичь соглашения.

Вместе с тем Трамп поделился планами провести еще одни телефонные переговоры с Путиным, вероятно, на этой неделе. В Институте изучения войны (ISW) оценили, что от диктатора РФ и дальше можно ожидать манипуляций, ведь тот настроен диктовать условия мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта президент США Дональд Трамп общался с премьером Британии Киром Стармером относительно войны в Украине. Политики согласились, что давление на российского диктатора Путина следует продолжать и усиливать.

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