Личное раздражение Трампа по Кремлю растет с каждым раундом переговоров США и России – WSJ

Риторика президента США Дональда Трампа после каждого раунда переговоров Штатов с Россией демонстрирует все большее личное раздражение американского лидера и уход от его похвал в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Трамп начинает догадываться, что именно российская сторона затягивает переговоры о перемирии, а в его лексиконе уже начинает звучать словосочетание "российская агрессия", которого президент США до сих пор избегал.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что Трамп начал выражать разочарование Путиным.

Критика Трампа в сторону главы Кремля начала раздаваться после того, как стало очевидным, что переговоры Вашингтона с Москвой, которые Белый дом в целом назвал успешными, на самом деле никакого прогресса в достижении реального прекращения огня в Украине не принесли.

Ряд бывших американских дипломатов даже иронизируют, что они задумались, не присутствовали ли делегации США и РФ на разных встречах, поскольку заявления, сделанные обеими сторонами после переговоров, существенно отличались друг от друга.

Президент аналитического центра Saratoga Foundation Гленн Говард отметил, что среди советников Трампа есть и те, которые агрессивно настроены по отношению к России. И теперь они, вероятно, оказывают влияние из-за затягивания со стороны РФ переговоров по Украине. Также аналитик указал, что растет и личное раздражение Трампа по отношению к Кремлю.

В качестве примера Говард привел публикацию Трампа в его соцсети Truth Social, в которой президент США упоминает российскую агрессию наряду с китайским экспансионизмом как оправдание стратегического интереса США к Гренландии.

Аналитик отметил, что эта фраза была необычным для Трампа выпадом в адрес Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Президент США пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

Также Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

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