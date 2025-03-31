У Путина отреагировали на резкие заявления Трампа и назвали мирные переговоры 'растянутым по времени вопросом'

В России прокомментировали резкую реакцию президента США Дональда Трампа на слова диктатора Владимира Путина об украинском президенте Владимире Зеленском. Там заявили, что "часть высказываний была подана в пересказе, это не были цитаты".

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Об этом 31 марта сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. При этом он признал, что "действительно прозвучало несколько разных заявлений".

"Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонним отношениям, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации. И также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием", – заявил пресс-секретарь.

По последнему вопросу, по его словам, пока нет какой-либо конкретики. Песков назвал это "процессом, растянутым по времени, связанным со сложностью субстанции".

"Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. По мере необходимости их разговор будет оперативно организован", – резюмировал он.

Напомним: Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН".

Президент США пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца, рассказала журналистка NBC News Кристен Велкер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

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