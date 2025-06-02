'Прекращения огня без нашей встречи не будет': Зеленский согласился на встречу с Путиным с участием Эрдогана и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такая встреча будет возможна при участии еще двух мировых лидеров.

Видео дня

Это президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Об этом Зеленский сказал в понедельник, 2 июня, во время общения с журналистами.

Он считает, что без личной встречи с Путиным не удастся договориться о прекращении огня в Украине.

Относительно такого формата встречи четырех лидеров Зеленский уже общался с Эрдоганом.

"От него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров – он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", – отметил глава государства.

Напомним, что Владимир Зеленский был готов встретиться с диктатором Путиным еще в середине мае. Однако тогда Кремль отправил в Стамбул делегацию низшего уровня.

Реджеп Эрдоган отмечал, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, "необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию". Стамбульские переговоры президента Владимира Зеленского и Владимира Путина, которые не состоялись, планировались как "важный шаг, который в конце концов откроет двери к миру".

А 30 мая в РФ заявили, что контакты "на высшем уровне" являются "востребованными", и Путин якобы выступает "принципиально за" их реализацию, однако выдвигает условие. На личную встречу российский диктатор якобы согласится только после "достижения результата на переговорах делегаций" Украины и России.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам второго раунда переговоров, которые состоялись в Турции 2 июня, сообщил, что Россия в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня и встречи глав двух стран. В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных.

Между тем резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры Украины и РФ, которые состоялись в Стамбуле 2 июня, "замечательными". Он также призвал провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина на турецкой территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!