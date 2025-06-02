Эрдоган назвал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле 'замечательными' и озвучил амбициозное ожидание

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры Украины и РФ, которые состоялись в Стамбуле 2 июня, "великолепными". Он также призвал провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина на турецкой территории.

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Такое заявление Эрдоган озвучил в разговоре с турецкими СМИ в понедельник, 2 июня. Он выразил надежду на то, что Турция сможет организовать встречу Путина и Зеленского при возможном посредничестве президента США в Стамбуле или Анкаре, передает Hurriyet.

По словам Эрдогана, встреча в Стамбуле "стала поворотным моментом".

"Мое самое большое желание для обеих сторон – чтобы и Путин, и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре, и даже чтобы с ними был Трамп. Я также хочу встретиться с ними на этой встрече и таким образом превратить Стамбул в центр мира", – заявил он.

Говоря о втором раунде переговоров Украины и РФ в Стамбуле, Эрдоган назвал его важным и сказал, что гордится тем, что эти контакты проходят именно в Турции.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что на переговорах в Стамбуле сейчас прозвучала личная просьба от Эрдогана – провести обмен по формуле "все мусульмане на всех мусульман".

"Сейчас ждем согласования этого вопроса обеими сторонами", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров Украины и России при посредничестве турецкой стороны. РФ отказалась от безусловного прекращения огня, которое предложила Украина, а также от встречи лидеров двух стран.

Зато Киеву и Москве удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных в возрасте до 25 лет. Также Украина и РФ отдадут друг другу тела 6 тысяч погибших военных от каждой из сторон.

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