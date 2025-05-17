Встреча Зеленского с Путиным в Стамбуле должна была стать 'дверью к миру', – Эрдоган

Чтобы российско-украинская война закончилась, "необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию". Стамбульские переговоры президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина, которые не состоялись, планировались как "важный шаг, который в конечном итоге откроет двери к миру".

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после визита в Албанию, передает Hürriyet. Политик расхвалил роль своего государства "в безопасности, процветании и стабильности Европы".

"Я поделился информацией о контактах, которые мы установили в последние дни для прекращения российско-украинской войны. Я еще раз подчеркнул важность того, что необходимо сделать, и сотрудничества с нашей страной для восстановления мира и стабильности в Европе. В эти дни, когда мы пересматриваем механизмы в области архитектуры европейской безопасности и оборонной промышленности, я выразил незаменимую роль Турции в будущем Европы", – сказал он.

Эрдоган рассчитывает, что "все заинтересованные стороны" будут оказывать поддержку "в деликатном процессе" дипломатии.

Отвечая на вопрос о том, почему встреча Путина и Зеленского не произошла, Эрдоган подчеркнул, что это не является ситуацией, вызванной Турцией. Прямого ответа он не дал.

"Если посмотреть на лидеров, занимающих здесь активную позицию, то Путин является здесь важным ведущим игроком. Трамп также является ведущим игроком, в такой же ситуации находится и Зеленский. Мы обзвонили их всех... С самого начала мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы положить конец войне. Этот саммит был запланирован как важный шаг, который в конечном итоге откроет двери к миру благодаря нашим усилиям. Как Турция, мы стремимся к справедливому и прочному миру. Мы не просто говорим: "Положите конец войне". Мы также предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому.

Прежде всего, чтобы война закончилась, необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упускать", – заявил Эрдоган.

Он уверен, что эту войну нельзя закончить посредством оружия.

"Наше самое большое желание – добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль... Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", – подытожил президент Турции.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Канцлер Австрии Кристиан Штокер отметил, что Украина на переговорах в Стамбуле продемонстрировала четкую готовность к прекращению огня, и теперь это должна сделать Россия.

– Глава польского правительства Дональд Туск сказал, что российская сторона на встрече в Турции поставила условия, которые неприемлемы не только для Украины, но и в целом для Европы.

– Член украинской делегации в Стамбуле Андрей Кислица подчеркнул, что давление на Москву должно продолжаться.

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