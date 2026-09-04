"Позиция Будапешта остается неизменной": Мадьяр заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС

Украина в настоящее время якобы не готова к вступлению в ЕС, а сам процесс вступления должен происходить исключительно на общих условиях, без исключений и ускоренных процедур. Это – официальная позиция Венгрии, и она "остается неизменной", заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

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Заявление прозвучало во время отчета Мадьяра о первых ста днях работы нового правительства Венгрии. Премьер страны посетовал на якобы невыполнение Украиной соглашения о возвращении венгерскому меньшинству языковых прав и добавил, что в нашей стране продолжается война.

Что сказал Мадьяр

По его словам, Будапешт требует для граждан базовых прав на пользование родным языком, на которые ранее Украина согласилась.

"Мы просили того, чего заслуживает каждый человек, – иметь возможность пользоваться родным языком. Украина согласилась на это, приняла соглашение, причем такое, в котором указаны конкретные сроки. Но мы пока не видим никаких сдвигов", – сказал венгерский премьер.

Он также отметил, что позиция Венгрии не изменится, и для вступления Украины в ЕС "нет ни одной исключительной и ни одной ускоренной процедуры". Причем сейчас в этой стране идет война, добавил Мадьяр.

"Украина – государство, находящееся в состоянии войны, она явно не готова вступить в ЕС. И что бы ни утверждали лидеры ЕС и его стран-членов, я считаю, что это неправильно", – заявил Петер Мадьяр.

Венгерский премьер привел в пример Сербию – она начала процесс вступления еще пятнадцать лет назад, но пока открыты лишь два кластера из шести.

Что предшествовало

Кстати, упомянутая Мадьяром Сербия как раз поддерживает Украину на пути к членству в Европейском Союзе. Ее лидер Александар Вучич пожелал нашему государству как можно скорее открыть и завершить все переговорные кластеры, ведь это соответствует стремлению украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Венгрия ранее заблокировала открытие двух переговорных кластеров для Украины на пути к вступлению в Европейский Союз. Решение не удалось принять во время последнего заседания рабочей группы Совета ЕС по этому вопросу, которое состоялось еще в июле.

Еще в июне Украина официально начала переговоры по первому переговорному кластеру, который охватывает вопросы верховенства права, демократии, борьбы с коррупцией и государственного управления. Именно этот блок считается одним из важнейших в процессе вступления в ЕС.

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