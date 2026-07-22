Венгрия заблокировала открытие двух переговорных кластеров для Украины в ЕС: когда будет следующая попытка

Венгрия вновь заблокировала открытие двух переговорных кластеров для Украины на пути к вступлению в Европейский Союз. Решение не удалось принять в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС 22 июля.

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Следующую попытку разблокировать процесс запланировали на 1 сентября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в ЕС.

По словам осведомлённого собеседника, вторая попытка добиться от Венгрии одобрения результатов скрининга второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы, состоявшаяся 22 июля, вновь завершилась безрезультатно.

"Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии", – заявило анонимный источник, добавив, что вопрос отложен до сентября.

Что известно об этих кластерах

Кластер №2 "Внутренний рынок" – охватывает ключевые направления интеграции в единый рынок ЕС, в частности свободное движение товаров, услуг, работников и капитала, а также вопросы конкуренции, корпоративного права, интеллектуальной собственности и защиты прав потребителей.

Кластер №3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" – касается экономического развития и реформ. В него входят цифровая трансформация, налогообложение, экономическая и монетарная политика, социальная сфера, промышленность, наука, образование, культура и таможенный союз.

Напомним, в конце июня Венгрия заблокировала ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Будапешт выступил против направления соответствующего письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени всех 27 членов блока.

Уже в начале июля Венгрия частично смягчила свою позицию в отношении переговоров о вступлении Украины в ЕС и согласилась на начало процедуры открытия еще одной из переговорных зон. В то же время Будапешт по-прежнему блокирует запуск остальных этапов переговорного процесса, поэтому о полном снятии венгерского вето пока речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС не должен перекрывать Украине путь к членству независимо от будущих мирных переговоров с Россией. Любой отказ от этой перспективы стал бы обманом украинского народа и серьёзной стратегической ошибкой для самой Европы.

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