'Постепенно объединяем мировое большинство': Зеленский сказал, сколько стран уже поддержали украинскую формулу мира и гарантии безопасности G7

Украинскую формулу мира по состоянию на пятницу, 18 августа, уже поддержали 63 дипломатических миссии. А к гарантиям безопасности G7 присоединились 18 государств.

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Такое заявление в ходе вечернего видеообращения сделал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Декларация Семерки относительно гарантий безопасности Украины: по состоянию на сегодняшний день уже 18 государств присоединились. Формула мира: уже 63 дипломатические миссии работают ради реализации пунктов Формулы. Очень важно, что Формула мира постепенно объединяет мировое большинство на основе нашего уважения к международному праву и Уставу ООН", – сказал глава государства.

Он также анонсировал хорошие новости для украинцев.

"Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение", – объяснил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что Украина надеется на открытие переговоров по членству в Европейском Союзе в этом году.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его Формула мира для Украины – единственный и практический путь для прекращения войны, развязанной Россией. Однако не только для нашего государства оно будет полезно – международные партнеры тоже могут применить эту стратегию во избежание будущих военных конфликтов. Зеленский уверен, что Формула мира может стать новым универсальным фундаментом соответствующих решений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Джидде в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской Формулы мира. The New York Times считает, что этот саммит стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России ;

– после саммита в сети появился фейк, что представители Украины в Саудовской Аравии якобы согласились начать мирные переговоры без обязательного требования по выводу оккупантов с захваченных территорий. Это вымышленная информация, не имеющая ничего общего с реальностью.

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