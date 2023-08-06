Говорили об обороне, пленных и помощи: в Саудовской Аравии прошел саммит по миру в Украине. Все детали

В городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжение действия зернового соглашения и ряд других вопросов.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. В общей сложности за два дня руководитель ОП Андрей Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.

В частности, отмечается, что в переговорах с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины, в частности, по усилению украинской ПВО для защиты портовой инфраструктуры юга Украины. Также стороны согласовали совместные действия в контексте реализации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира и обменялись мнениями о дальнейших шагах Украины по интеграции в НАТО.

Также Ермак обсудил с генсекретарем и руководителем аппарата ОП Финляндии Хиски Хауккалой украинскую Формулу мира, поблагодарил за поддержку и готовность приобщиться к ее практической реализации. Также стороны подняли вопросы безопасности, актуальных потребностей украинских защитников, а также привлечения Финляндии к гуманитарному разминированию.

Кроме того, глава ОП Украины провел встречу с советником по национальной безопасности Королевства Саудовская Аравия Мусаидом бин Мухаммадом Аль Айбаном. Ермак убежден, что Саудовская Аравия могла бы внести действенный вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и обеспечения продовольственной безопасности, в том числе продолжения действия зернового соглашения.

Также советник Зеленского выразил благодарность заместителю министра иностранных дел Японии Сигео Ямади за мощную поддержку Украины в рамках председательства Японии в "Группе семи". Собеседники обсудили практическое вовлечение Японии в реализацию Украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита мира.

С дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, как отметили пресс-служба президента, Ермак обсудил усиление ПВО Украины для защиты портовой инфраструктуры на юге страны.

Кроме того, как пишут СМИ со ссылкой на дипломатические источники, во время саммита Саудовская Аравия и "ряд стран" представили свой мирный план, предусматривающий сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало переговоров под надзором ООН и обмен пленными. Также Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе встречи.

Между тем издание Der Spiegel сообщило, что переговоры по Украине в Джидде завершились без финального заявления, хотя европейские дипломатические круги сообщили, что достигнуто соглашение относительно центральных пунктов мирного решения, таких как "территориальная целостность и суверенитет" Украины.

При этом представитель Бразилии Селсо Аморим призвал к "настоящим переговорам с участием всех сторон", включая Россию.

"Даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом привлечь Москву к этому процессу", – говорилось в его речи.

Как пишет издание, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, тесно сотрудничающий с Россией по нефтяной политике, подтвердила свои связи с обеими сторонами конфликта и позиционирует себя как возможный посредник в войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Офисе президента Украины озвучили полный список участников саммита в Саудовской Аравии. В нем приняло участие более сорока стран. Это втрое больше, чем участников первой конференции, состоявшейся два месяца назад в датской столице Копенгагене;

– The New York Times считает, что саммит в Саудовской Аравии стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России. При этом как украинские, так и западные чиновники неоднократно отмечали, что от этой встречи не стоит ожидать прекращения войны;

– итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что делегации из почти 40 стран на саммите в Джидде пришли к решению, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.