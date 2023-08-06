Новый дипломатический ход: Украина удваивает международные усилия, чтобы изолировать и ослабить Россию – NYT

В Саудовской Аравии в эти выходные, 5-6 августа, проходит встреча дипломатов из 40 стран, посвященная поиску путей для завершения развязанной Россией войны против Украины. Эта встреча стала началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России.

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Среди участников встречи были Индия, Китай, Бразилия, Южно-Африканская Республика и несколько нефтяных государств Персидского залива, придерживающиеся "нейтралитета". К каким результатам может привести эта встреча, анализировало издание The New York Times.

Консультации по мирному урегулированию развязанной Россией войны против Украины стартовали в субботу, 5 августа, в портовом городе Джидда в Саудовской Аравии. В них приняли участие дипломаты из 40 государств. Помимо западных партнеров Украины, туда прибыли представители Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и стран Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с РФ.

При этом журналисты издания считают "маловероятным", что государства, заявившие о своем "нейтралитете", после встречи кардинально изменят свою позицию. Они предпочитают трактовать российскую агрессию как некое "соперничество между сверхдержавами", участвовать в котором эти государства не хотят.

"Это не только конфликт между Россией и Украиной. Это также глава в давнем соперничестве между Россией и Западом", — заявил советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва по международным делам Селсу Аморим в ходе своей речи на переговорах.

Из-за "деликатности" переговоров встреча была закрыта для СМИ. В то же время, в The New York Times предполагают, что закрытость может быть связана с нежеланием части участников ухудшения отношений с Москвой.

"Встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, в ближайшие месяцы станет крупным дипломатическим усилием Украины, направленным на то, чтобы подорвать позиции России. Это началось в среду, когда президент Украины Владимир Зеленский отозвал своих послов на экстренное стратегическое совещание о том, как донести информацию о стране до всего мира. Он сказал послам, что они должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты — "официальные и неофициальные, институциональные и медийные, культурную дипломатию и силу обычной человеческой искренности", — чтобы убедить как стойких союзников, так и нации, которые в основном оставались нейтральными, что единственный путь к прочный мир — это полное поражение России", – описывает издание ожидания и направление усилий Украины.

При этом как украинские, так и западные чиновники неоднократно подчеркивали, что от этой встречи не стоит ожидать прекращения войны.

Для Украины встреча в Джидде происходит в разгар боев на юге и востоке страны. При этом, пишет издание, Зеленский в ходе встречи с украинскими дипломатами заявил, что в ближайшие месяцы ожидает усиления давления со стороны партнеров для начала переговоров с РФ.

Также журналисты отметили, что принимающая страна, Саудовская Аравия, придерживается осторожной политики в отношении войны России против Украины. Королевство оказывает финансовую помощь Украине и в то же время поддерживает тесные связи с РФ.

В частности, в прошлом году этот крупнейший в мире экспортер нефти сыграл на руку России, сократив производство нефти и удержав цены на этот энергоресурс от падения. Решение было принято по согласованию с группой экспортеров ОПЕК+, одним из ключевых членов которой является РФ. Это произошло на фоне усилий Запада по подрыву российских нефтяных доходов, являющихся основным источником наполнения бюджета государства-агрессора.

И украинские дипломаты отмечают, что привлечь Саудовскую Аравию к переговорам было непросто.

"Китай также заявил о своем нейтралитете, несмотря на предоставление России жизненно важной поддержки, которая помогла смягчить последствия экономических санкций и дипломатической изоляции. Тем не менее, избегая аналогичной встречи в июне в Копенгагене, Китай принял участие в саудовской встрече, что может свидетельствовать об углублении его связей с принимающей страной", – пишет The New York Times.

При этом научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Алисия Бачульская, специализирующаяся на изучении внешней политики Китая подчеркнула: участие Китая не означает, что он меняет свою позицию в отношении войны.

"Но это может помочь отшлифовать тщательно продуманные усилия, чтобы выглядеть ответственным и нейтральным государством. Проще говоря – это кажется беспроигрышным сценарием для Пекина", – заявила она.

Индия на переговоры отправила влиятельного советника по национальной безопасности Аджита Довала. Эта страна заявляет о нейтралитете в отношении российской агрессии против Украины. При этом от ситуации государство только выиграло. Индия поддерживает торговые связи с РФ и неплохо заработала на покупке, переработке и перепродаже российской нефти, попутно снизив давление на национальную валюту – рупию.

"Мы приняли рефрен о том, что нарратив Украины победил Россию, но это в основном верно для либерального свободного мира. За его пределами резонирует русский нарратив", — заявила Анна Борщевская, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, которая занимается Россией на Ближнем Востоке.

Издание также пишет, что для Саудовской Аравии, которая долгое время выступала посредником в региональных конфликтах, встреча в Джидде примечательна тем, что королевство занимает видное место в кризисе самого высокого глобального приоритета.

После того, как правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мохаммед бин Салман, пригласил Зеленского выступить в мае в Джидде на собрании арабских государств, он получил еще один шанс попытаться позиционировать себя как мирового лидера с влиянием далеко за пределами своего региона и как посредника, который может привести за стол переговоров могущественные страны.

"Проведение мирных переговоров по Украине дает нам почувствовать возродившуюся Саудовскую Аравию", — сказал Бадер Аль-Саиф, доцент истории Кувейтского университета.

К тому же, по мнению аналитиков, хотя Россия и Саудовская Аравия долгое время действовали сообща по ключевым вопросам, связанным с нефтью, ко взаимной выгоде, существуют признаки того, что их эти отношения могут оказаться под угрозой, поскольку в последнее время Россия, похоже, добыла больше нефти, чем обещала .

"Именно такие разногласия — экономические, культурные или политические — украинские и западные чиновники надеются использовать в своих интересах", – пишет The New York Times.

Украина ныне нуждается в сохранении твердой поддержки западных союзников, поскольку она участвует в изнурительном, кровавом и дорогостоящем контрнаступлении, которое за последние два месяца принесло некоторые успехи, но еще не привело к серьезному прорыву. Но ей также необходимо расширить эту поддержку, привлекая другие страны, которые остаются нейтральными. Это будет нелегко, отчасти потому, что Украина и ее западные партнеры ведут напряженную борьбу с Россией, чтобы завоевать расположение таких стран, считают авторы материала.

Также издание отмечает, что Зеленский сказал своим дипломатам, что приоритетом номер один является дать миру понять, что любое прекращение войны, в результате которого Россия оставит контроль над обширными территориями Украины, послужит лишь прелюдией к еще большему насилию.

"Сила наших воинов на фронте во многом является следствием силы наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами", — сказал президент Украины.

Тем временем итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на источники обнародовало некоторую информацию о происходящем на закрытой встрече. По данным издания, участники переговоров в Джидде по Украине согласились, что территориальная целостность Украины должна лежать в основе любого мирного договора. Также заявлено о важности упоминания верховенства Устава ООН.

Журналисты уверяют, что участники договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом.