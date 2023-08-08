Инициированная Украиной формула мира является единственным дипломатическим путем завершения войны, – Зеленский

Формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, для Украины – единственный и практический путь для прекращения войны, развязанной Россией. Однако не только для нашего государства она будет полезна – международные партнеры тоже могут применить эту стратегию во избежание будущих военных конфликтов.

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Об этом рассказал сам президент в интервью латиноамериканским СМИ, опубликованное также пресс-службой его Офиса. Зеленский убежден, что формула мира может стать новым универсальным фундаментом для соответствующих решений.

"К сожалению, мы не единственные, и это не последний военный конфликт в мире. И я считаю, что после окончания этой войны такая формула может быть базой для преодоления других глобальных проблем", – подчеркнул гарант.

Глава государства обратил внимание, что документ из десяти пунктов не обязательно должен быть принят за абсолютную истину в глазах иностранных партнеров. Платформа, где вместе с Киевом его рассматривают и другие столицы, остается дискуссионной.

"С чем соглашаться, а с чем не соглашаться. Предлагать что-то свое. И именно на этом основана наша формула мира. Базис должен быть украинским, потому что война в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, действительно хотят мира, а не подыграть России, чтобы сохранить экономические связи в будущем", – заключил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после саммита в Саудовской Аравии глава ОП Ермак заверил, что ни одна из сторон не рассматривает сценарий заморозки военных действий в Украине.

"Отмечаю, что главной темой саммита было обсуждение именно украинской мирной формулы, никаких других мирных формул не обсуждалось – ни на общей встрече, ни в двусторонних форматах", – указал чиновник.

Важно, что саммит в Джидде посетили лично или подключившись к онлайн-конференции представители 42 стран. Это втрое больше, чем было на первой аналогичной конференции по рассмотрению формулы мира от Зеленского, прошедшей в июне в Копенгагене.

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