Посол США в Украине встретилась с Нуланд и Умеровым: о чем говорили. Фото

В среду, 31 января, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства.

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Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X. В ходе встречи они также обсудили борьбу против российской агрессии.

По словам Бринк, сегодня состоялся важный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд о борьбе Украины, защищающей свои границы и свой народ от российской агрессии.

"Важная встреча с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и послом США в Украине Бриджит Бринк в Киеве. Поблагодарил народ и руководство Соединенных Штатов за поддержку. Обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления нашего стратегического партнерства", – резюмировал встречу глава Минобороны в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 31 января, в Киев с официальным визитом прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. У нее запланированы встречи как с высшим руководством Украины, так и с ветеранами и представителями гражданского общества нашего государства. Она уже встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, 29 января стало известно, что в Украину прибыли американские инспекторы. Представители трех ведомств – инспектор из Министерства обороны США, представитель государственного департамента США, а также сотрудник агентства США по международному развитию (USAID) – должны были встретиться с представителями украинского правительства, а также провести инспекцию предоставленной Штатами помощи.

Уже 31 января главная инспекция Минобороны Украины и Офис генерального инспектора Минобороны США подписали Меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере контроля над использованием помощи безопасности.