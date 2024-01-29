В Украину прибыли американские инспекторы для проверки оказанной помощи: что известно

Днем 29 января в Киев прибыли представители Соединенных Штатов Америки, которые проинспектируют оказанную Украине помощь. Американские чиновники проведут встречи с правительством Украины.

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Основной целью визита является поддержание надзора и подотчетности за помощь США Украине. Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, в Украину прибыли представители трех ведомств – инспектор из Министерства обороны США, представитель государственного департамента США, а также сотрудник агентства США по международному развитию (USAID).

"Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством поддерживают наблюдение и ответственность за помощь США Украине", – сообщила Бриджит Бринк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае затягивания помощи Украине от Америки некоторые европейские страны тоже могут пересмотреть свою позицию. Это также грозит потерей союза между США и Европой.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище. Однако представители Республиканской партии выдвигают более жесткие требования.

Ранее сообщалось, что пока Украина продолжает бороться с агрессией России, мир начинает забывать о страхе войны, занимаясь собственными проблемами. В результате из-за такого несерьезного союзника, как США, украинские войска могут лишиться возможности продолжить борьбу.

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